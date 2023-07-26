В Казани трём выдающимся работникам «Серпа и молота» установили мемориальные доски

В Адмиралтейской слободе Казани установили мемориальные доски в честь трёх выдающихся работников завода «Серп и молот».

Об этом сообщает «Реальное время».

Установлены мемориальные доски в честь Игоря Курчатова, Мирсаида Рахимкулова и Владимира Иовлева.

Объекты открыли на уцелевшем фасаде здания цеха завода «Серп и молот».

Именно здесь советский физик-ядерщик Игорь Курчатов занимался разработкой атомной бомбы и заложил основы отечественной ядерной науки.

Ранее сообщалось, что памятник графу Уварову планируют установить в Санкт-Петербурге осенью у здания Двенадцати коллегий на Университетской набережной.