В Казани трём выдающимся работникам «Серпа и молота» установили мемориальные доски
- globallookpress.com
- © Serguei Fomine
Об этом сообщает «Реальное время».
Установлены мемориальные доски в честь Игоря Курчатова, Мирсаида Рахимкулова и Владимира Иовлева.
Объекты открыли на уцелевшем фасаде здания цеха завода «Серп и молот».
Именно здесь советский физик-ядерщик Игорь Курчатов занимался разработкой атомной бомбы и заложил основы отечественной ядерной науки.
Ранее сообщалось, что памятник графу Уварову планируют установить в Санкт-Петербурге осенью у здания Двенадцати коллегий на Университетской набережной.