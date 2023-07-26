В Гидрометцентре заявили, что в ряде российских регионов прогнозируется жара до +39 °С
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Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура — до +39 °С. На Черноморском побережье будет чуть прохладнее — до +32...+34 °С, так как там есть сглаживающий фактор в виде моря», — цитирует его ТАСС.
Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни температурный фон будет превышать нормальные значения в Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, на Таймыре и на Сахалине.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.