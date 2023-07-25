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В Москве отреставрируют дом причта храма Христа Спасителя

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В Москве к 2027 году отреставрируют дом причта храма Христа Спасителя, заявил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
В Москве отреставрируют дом причта храма Христа Спасителя
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом сообщает НСН.

Здание является объектом культурного наследия. Помещения причта находятся в бывшем жилом доме. В 1968 году их переоборудовали под административные цели. В 1990-х годах несколько раз проводилась реконструкция.

Теперь планируется восстановить первоначальный вид объекта.

Работы проходят в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части Москвы на базе программы «Градостроительная политика».

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в 2023 году в Москве планируют завершить благоустройство пешеходной и транспортной доступности станции «Аминьевская».

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