В Москве отреставрируют дом причта храма Христа Спасителя
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Об этом сообщает НСН.
Здание является объектом культурного наследия. Помещения причта находятся в бывшем жилом доме. В 1968 году их переоборудовали под административные цели. В 1990-х годах несколько раз проводилась реконструкция.
Теперь планируется восстановить первоначальный вид объекта.
Работы проходят в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части Москвы на базе программы «Градостроительная политика».
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