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Расчистку Малаховского озера в Люберцах завершат к ноябрю 2024 года

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Расчистку Малаховского озера в подмосковных Люберцах планируют завершить к ноябрю 2024 года. Ход работ проверил губернатор Андрей Воробьёв.
Расчистку Малаховского озера в Люберцах завершат к ноябрю 2024 года
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Piepgras

Об этом сообщает телеканал «360».

«Очень важно убрать большой объём ила. А когда водоём наполнится, живность вернётся из русла выше по течению. Будем делать всё максимально аккуратно и бережно по отношению к природе, чтобы сохранить уникальную экосистему этого места», — сказал глава региона.

Площадь озера — более 14 га.

До конца октября 2023 года должно быть приведено в порядок русло реки Македонки. Затем специалисты приступят к расчистке самого озера.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО пройдут экспедиции по мониторингу водных объектов.

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