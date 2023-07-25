Расчистку Малаховского озера в Люберцах завершат к ноябрю 2024 года
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Очень важно убрать большой объём ила. А когда водоём наполнится, живность вернётся из русла выше по течению. Будем делать всё максимально аккуратно и бережно по отношению к природе, чтобы сохранить уникальную экосистему этого места», — сказал глава региона.
Площадь озера — более 14 га.
До конца октября 2023 года должно быть приведено в порядок русло реки Македонки. Затем специалисты приступят к расчистке самого озера.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО пройдут экспедиции по мониторингу водных объектов.