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Синоптик Шувалов спрогнозировал жару до +38 °С в ряде регионов в ближайшие дни

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в ряде регионов в ближайшие дни ожидается экстремальная жара.
Синоптик Шувалов спрогнозировал жару до +38 °С в ряде регионов в ближайшие дни
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«Взрыв жары прогнозируется на юге европейской части России. Кубань к четвергу может разогреться до +36...+38 °С, Волгоградская и Астраханская области поднимутся до таких же значений к четвергу и пятнице», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, к концу рабочей недели жара до +35...+36 °С возможна в Воронеже, Пензе и Тамбове.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области температура воздуха поднимется до +31 °C в ближайшие дни.

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