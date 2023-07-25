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В Тверской области произошло 12 лесных пожаров с начала сезона

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В Тверской области произошло 12 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона. Их общая площадь составила 26,55 га.
В Тверской области произошло 12 лесных пожаров с начала сезона
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Возгорания зафиксированы в Андреапольском, Бельском, Бологовском, Весьегонском, Западнодвинском, Жарковском, Калининском, Нелидовском и Торопецком районах. Все пожары ликвидированы в день обнаружения.

«Ограничений на посещение лесов гражданами не установлено», — заявили в региональном Минлеса.

До 31 августа в области действует особый противопожарный режим.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

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