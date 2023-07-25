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Актёр Александр Лойе рассказал о предстоящей премьере спектакля «Без свидетелей»

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Актёр Александр Лойе накануне своего 40-летия рассказал о новом спектакле со своим участием «Без свидетелей».
Актёр Александр Лойе рассказал о предстоящей премьере спектакля «Без свидетелей»
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Я не люблю говорить о планах. Это единственное суеверие в актёрской профессии, которого я придерживаюсь. Но это факт свершившийся, поэтому скажу: мы сделали спектакль «Без свидетелей», 12 августа премьера в ЦДКЖ», — поделился Лойе в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, спектакль представят не только в Москве, но и в других городах.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что полный ансамбль Большого театра России впервые выступил на VI Музыкальном фестивале «Лето. Музыка. Музей».

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