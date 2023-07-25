Выставка «Донбасс — Россия: история и современность» открылась в Тверской области
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
На выставке представлены экспонаты, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, а также материалы о героях СВО, которые защищают Донбасс от нацизма.
Выставка открылась при поддержке Министерства культуры России, а также Центра просветительских проектов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что личные вещи участников СВО пополнили экспозицию музея организации «Боевое братство» в Солнечногорске.