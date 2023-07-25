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Кинолог Голубев: у щенков «дизайнерских» пород могут быть проблемы со здоровьем или поведением

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал тем, кто хочет завести собаку, не попадаться в маркетинговую ловушку. По его словам, щенки «дизайнерских» пород — это метисы и их хозяева могут столкнуться с трудностями.
Кинолог Голубев: у щенков «дизайнерских» пород могут быть проблемы со здоровьем или поведением
  • Gettyimages.ru
  • © Bettina Dam

Щенки, полученные путём скрещивания двух пород, могут выглядеть привлекательно, но здесь много подводных камней, предупредил кинолог в беседе с РИАМО.

К таким «дизайнерским» породам относятся мальтипу, лабрадудль, кокапу, вестипу.

Создатели подобных пород ориентируются прежде всего на внешний вид, при этом с точки зрения кинологической науки такие собаки являются беспородными, отметил Голубев.

По его словам, поскольку работа таких заводчиков не регламентируется профессиональным сообществом, в процессе разведения высок риск получить собаку с генетическими патологиями или поведенческими отклонениями.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.

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