Синоптик Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве до +27 °С на этой неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к середине недели в Москву вернётся летнее тепло.

«С Балкан к нам будут поступать воздушные массы, и температура воздуха повысится примерно на пять градусов. А уж в среду и тем более четверг — ещё на три — четыре градуса», — рассказал специалист в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, в четверг, 27 июля, температура воздуха в столице ожидается выше нормы на три — три с половиной градуса.

Вильфанд также отметил, что в текущей момент в городе стоит не свойственная для третьей декады июля погода с температурой ниже климатической нормы на четыре градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.