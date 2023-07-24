Климатолог Зайцева связала жару в Европе с вторжением воздушных масс из Сахары

Климатолог доктор географических наук Нина Зайцева заявила, что жара в Европе связана с вторжением воздушных масс из Сахары.

«Там установилась область высокого давления, которая препятствует образованию облаков и открывает путь солнечным лучам», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, на этом фоне похолодание в Центральной части России также кажется естественным.

«В антициклональной области движение воздуха осуществляется по часовой стрелке. Низкое давление — против часовой стрелки», — пояснила эксперт.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.