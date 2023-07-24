Врач Филёва: в арбузе много витамина С и витаминов группы B
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«За один перекус человек может съесть треть от её нормы за день», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, в арбузе также много витамина С и витаминов группы В, фосфора, железа и каротиноидов, которые обеспечивают здоровый цвет кожи, поддерживают нервную систему, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет.
«Также в арбузе много магния, который важен для здоровья почек», — уточнила Филёва.
Вместе с тем, напомнила эксперт, арбуз имеет высокий гликемический индекс, поэтому его употребление стоит ограничить людям с сахарным диабетом.
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