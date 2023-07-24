Врач Филёва: в арбузе много витамина С и витаминов группы B

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва заявила, что арбуз является очень низкокалорийной ягодой, содержащей много клетчатки.

«За один перекус человек может съесть треть от её нормы за день», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в арбузе также много витамина С и витаминов группы В, фосфора, железа и каротиноидов, которые обеспечивают здоровый цвет кожи, поддерживают нервную систему, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет.

«Также в арбузе много магния, который важен для здоровья почек», — уточнила Филёва.

Вместе с тем, напомнила эксперт, арбуз имеет высокий гликемический индекс, поэтому его употребление стоит ограничить людям с сахарным диабетом.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.