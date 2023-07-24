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Синоптик Позднякова спрогнозировала волну тепла в Москве после дождей

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Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.
Синоптик Позднякова спрогнозировала волну тепла в Москве после дождей
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«В середине недели температура выйдет на норму, а вот в четверг и пятницу температура будет выше климатической нормы градуса на два-три. Это говорит о том, что и ночи у нас будут уже по-июльски тёплыми, с температурой минимальной +17...+20 °С. И дневная температура будет около +25...+29 °С, такая настоящая июльская погода», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в субботу и воскресенье регион пересечёт холодный атмосферный фронт, что отразится на температуре. Ночи станут прохладнее, в пределах +13...+15 °С. Днём до +22...+24 °С.

«Так что этот период такой волны тропического тепла будет скоротечным», — добавила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

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