Специалист Куксин: самая напряжённая ситуация с лесными пожарами сложилась в Якутии
- РИА Новости
«Самая напряжённая ситуация сейчас у нас в Якутии, здесь сочетание всех проблем. Якутия, Хабаровский край, Амурская область сейчас дают наибольшие площади и наибольшую остроту ситуации», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, погода не всегда позволяет изменить ситуацию, и некоторые пожары практически невозможно потушить до прихода дождей.
«Перелом наступит осенью, когда придут дожди», — сказал Куксин.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.