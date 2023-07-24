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Специалист Куксин: самая напряжённая ситуация с лесными пожарами сложилась в Якутии

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Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин прокомментировал ситуацию с природными возгораниями в 2023 году.
Специалист Куксин: самая напряжённая ситуация с лесными пожарами сложилась в Якутии
  • РИА Новости

«Самая напряжённая ситуация сейчас у нас в Якутии, здесь сочетание всех проблем. Якутия, Хабаровский край, Амурская область сейчас дают наибольшие площади и наибольшую остроту ситуации», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, погода не всегда позволяет изменить ситуацию, и некоторые пожары практически невозможно потушить до прихода дождей.

«Перелом наступит осенью, когда придут дожди», — сказал Куксин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

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