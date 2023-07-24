В Татарстане жителей предупредили о предстоящей 30-градусной жаре

В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что на текущей неделе в республике температура воздуха повысится до +30 °С.

Об этом сообщает inkazan.ru.

Во вторник, 25 июля, синоптики обещают местами кратковременный дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 13 м/с, при грозе — до 15—18 м/с. Ночью +11…+16 °С, днём — до +27 °С.

В среду, 26 июля, в дневные часы воздух прогреется до +25…+30 °С. Также ожидается кратковременный дождь с западным и юго-западным ветром до 3—8 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.