Во Франции попрощались с певицей и актрисой Джейн Биркин
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Доступ на церемонию прощания был открыт только для близких артистки, остальные могли наблюдать за происходящим через установленные на улице экраны, сообщает BFMTV.
Попрощаться с Биркин пришли актрисы Катрин Денёв и Ванесса Паради, супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит, министр культуры Рима Абдул Малак и другие.
Гроб певицы помогали нести её дочери Лу Дуайон и Шарлотта Генсбур.
Ранее сообщалось, что тело Джейн Биркин обнаружили в её доме в Париже 16 июля.