Во Франции попрощались с певицей и актрисой Джейн Биркин

Церемония прощания с британо-французской певицей и актрисой Джейн Биркин прошла в церкви Святого Роха в Париже.

Доступ на церемонию прощания был открыт только для близких артистки, остальные могли наблюдать за происходящим через установленные на улице экраны, сообщает BFMTV.

Попрощаться с Биркин пришли актрисы Катрин Денёв и Ванесса Паради, супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит, министр культуры Рима Абдул Малак и другие.

Гроб певицы помогали нести её дочери Лу Дуайон и Шарлотта Генсбур.

Ранее сообщалось, что тело Джейн Биркин обнаружили в её доме в Париже 16 июля.