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Во Франции попрощались с певицей и актрисой Джейн Биркин

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Церемония прощания с британо-французской певицей и актрисой Джейн Биркин прошла в церкви Святого Роха в Париже.
Во Франции попрощались с певицей и актрисой Джейн Биркин
  • AFP
  • © JULIEN DE ROSA

Доступ на церемонию прощания был открыт только для близких артистки, остальные могли наблюдать за происходящим через установленные на улице экраны, сообщает BFMTV.

Попрощаться с Биркин пришли актрисы Катрин Денёв и Ванесса Паради, супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит, министр культуры Рима Абдул Малак и другие.

Гроб певицы помогали нести её дочери Лу Дуайон и Шарлотта Генсбур. 

Ранее сообщалось, что тело Джейн Биркин обнаружили в её доме в Париже 16 июля.

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