В московских театрах описали портрет своего среднестатистического зрителя

В «Ленкоме Марка Захарова», Театре сатиры, РАМТ и Театре Терезы Дуровой рассказали RT, кто чаще всего посещает их спектакли. Согласно предоставленной статистике учреждений культуры, среднестатистический зритель столичного театра — это женщина старше 35 лет.

Как отметили в «Ленкоме Марка Захарова», их зрители — это в основном женщины от 35 лет с высшим образованием.

В число спектаклей, пользующихся популярностью среди гостей, в театре в том числе включили «Юнону и Авось», «Поминальную молитву», «Женитьбу» и «Вишнёвый сад».

В Театре сатиры RT рассказали, что основное ядро их зрителей — это мужчины и женщины (женщин больше) в возрасте от 35 до 55 лет со средним доходом около 100 тыс. рублей. Чаще всего это работники интеллектуального труда: юристы, психологи, врачи.

«За последний год появилось очень много новых зрителей. Но сохраняется и старая аудитория, которая регулярно на протяжении многих лет ходит в Театр сатиры. За последний сезон, когда в репертуаре появились новые постановки, в театре появились молодые зрители в возрасте 20—25 лет», — добавили в пресс-службе.

Самые популярные спектакли основной сцены: «Дядя Жорж», «Арбенин. Маскарад без слов», «Балалайкин и ко», «Невольницы», «Где мы?» и другие. У молодёжи пользуются большой популярностью постановки «Василий Тёркин» и «Муж и жена снимут комнату», которые идут на «Чердаке Сатиры».

Среднестатистические зрители РАМТ — женщины средних лет с широким кругом интересов и тонким художественным вкусом, а также подростки 10—14 лет.

«Наша аудитория в первую очередь семейная — когда в театр с детьми приходят и родители... Хиты репертуара: «Алые паруса», «Волна», «Зверский детектив», «Манюня», «Остров сокровищ», — уточнили в РАМТ.

Театр Терезы Дуровой — театр для семейной аудитории.

«97% наших зрителей — жители Москвы и Московской области. Возрастной диапазон широкий, в среднем от шести до 60 лет, если говорить именно о той аудитории, которую мы видим в зале. Женщины, чаще всего мамы, приобретают в среднем три-четыре билета. Это значит, что они приходят в театр и с детьми, и с мужьями, передают билеты своим родителям, чтобы те сходили на спектакль с внуками. Театр очень любят и мужчины. Если первый раз мама покупает билеты для всей семьи, то потом уже папы инициируют новые походы в наш театр», — добавили в учреждении.

Самые популярные спектакли — это мюзикл «Летучий корабль», «Принц и нищий», «Бу-ра-ти-но!», «Японская сказка. Меч самурая», «Маугли».

«Но и другие постановки пользуются большим успехом. На малой сцене самые востребованные публикой спектакли — «Переходный возраст», билеты на который разлетаются сразу на полгода в первые дни продаж, и музыкально-поэтический спектакль «Без галош элегантнее», основанный на поэзии Владимира Маяковского», — резюмировали в театре.

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