В Суздале в ежегодном ультрамарафоне Golden Ring Ultra Trail 100 приняли участие пять тысяч человек

В Суздале 21—23 июля состоялся ежегодный ультрамарафон Golden Ring Ultra Trail 100. Его участниками стали 5 тыс. человек.

В первый день участники забега Suvorov Extreme 30К пробежали 30 км по трассе, которая пролегала мимо родового имения полководца Александра Суворова.

Также прошёл ночной забег на 10 км — Hard Night 10К.

Во второй день был организован утренний забег на 5 км — Morning Run 5k.

Программа включала соревнования FUN RUN для участников до десяти лет и бег по природному рельефу Teen Trail Race 3K для участников от 11 до 14 лет.

Кроме того, прошёл забег Sprint GRUT 5K на 5 км.

Завершающий день соревнований посвятили забегам на дистанции T20, T30 и T50 (20 км, 30 км и 50 км соответственно). Также были предусмотрены дистанция Т80 на 80 км и ультрамарафон Т100 на 100 км.

В этом году впервые состоялась корпоративная эстафета по пересечённой местности на дистанции 30 км.

Первое место заняла команда ВЭБ.РФ, она получила уникальный 12-килограммовый переходящий кубок ручной работы, а все участники — медаль, создателей которой вдохновили гигантские растения из группы древовидных папоротников, которые встречаются на дистанции в Суздале.