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В Удмуртии ожидается усиление ветра до 18 м/с 22 июля

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Удмуртии в субботу, 22 июля. Порывы ветра местами могут достигать 15—18 м/с.
В Удмуртии ожидается усиление ветра до 18 м/с 22 июля
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  • © Jason Persoff Stormdoctor

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Жителей просят соблюдать осторожность и по возможности оставаться в помещениях.

Непогода прогнозируется и в Оренбургской области, передаёт RIA56 со ссылкой на МЧС. Днём 22 июля на севере и в центре региона возможна гроза.

Максимальная температура воздуха в южных районах составит +30 °С.

Ранее синоптики предупредили о похолодании, дождях и грозах в Челябинской области 22—23 июля.

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