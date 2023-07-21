В Удмуртии ожидается усиление ветра до 18 м/с 22 июля
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Жителей просят соблюдать осторожность и по возможности оставаться в помещениях.
Непогода прогнозируется и в Оренбургской области, передаёт RIA56 со ссылкой на МЧС. Днём 22 июля на севере и в центре региона возможна гроза.
Максимальная температура воздуха в южных районах составит +30 °С.
Ранее синоптики предупредили о похолодании, дождях и грозах в Челябинской области 22—23 июля.