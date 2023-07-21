Актриса Подкаминская сыграет майора полиции в новом сериале
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу проекта.
По сюжету, майора управления собственной безопасности полиции Анастасию прозвали Овчаркой за преданность делу. Она отправляется в командировку в российскую глубинку, где оказывается под прицелом тайной преступной группировки.
В сериале также сыграют Владислав Абашин, Иван Мулин, Андрей Иванов и Антон Батырев.
Режиссёр — Дмитрий Черкасов.
Сериал выйдет на телеканале «Россия».
Ранее RIA56 сообщало, что международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» состоится 25—31 августа в Оренбургской области. Конкурсная программа включает 10 работ.