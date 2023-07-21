Актриса Подкаминская сыграет майора полиции в новом сериале

Актриса Елена Подкаминская снимется в детективном сериале «Овчарка». Она сыграет майора полиции.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу проекта.

По сюжету, майора управления собственной безопасности полиции Анастасию прозвали Овчаркой за преданность делу. Она отправляется в командировку в российскую глубинку, где оказывается под прицелом тайной преступной группировки.

В сериале также сыграют Владислав Абашин, Иван Мулин, Андрей Иванов и Антон Батырев.

Режиссёр — Дмитрий Черкасов.

Сериал выйдет на телеканале «Россия».

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