В Уфе ансамбль застройки Черниковска получил статус объекта культурного наследия
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Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на соответствующий приказ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан.
Уточняется, что также в реестр объектов культурного наследия внесли застройку по обе стороны от улицы Первомайской.
Ранее сообщалось, что в посёлке Висим Свердловской области отреставрируют церковно-приходскую школу, в которой в 1860—1863 годах учился писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк.