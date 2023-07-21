В Уфе ансамбль застройки Черниковска получил статус объекта культурного наследия

Ансамбль застройки города Черниковска 1950-х годов, расположенный на территории от дворца Орджоникидзе до кинотеатра «Победа» в Уфе, получил статус объекта культурного наследия.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на соответствующий приказ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан.

Уточняется, что также в реестр объектов культурного наследия внесли застройку по обе стороны от улицы Первомайской.

Ранее сообщалось, что в посёлке Висим Свердловской области отреставрируют церковно-приходскую школу, в которой в 1860—1863 годах учился писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк.