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Метеоролог Вильфанд рассказал об ожидающейся в конце недели погоде в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об ожидающейся погоде в Москве к концу недели.
Метеоролог Вильфанд рассказал об ожидающейся в конце недели погоде в Москве
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

По словам Вильфанда, дождь, начавшийся 18 июля, будет успокаиваться с четверга.

К выходным температура воздуха днём ожидается +20 °С, а также +10...+12 °С ночью. Это примерно на 3 °С ниже климатической нормы для июля, уточнил синоптик.

Ранее сообщалось, что главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что июль может оказаться самым дождливым летним месяцем в Москве.

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