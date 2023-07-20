Метеоролог Вильфанд рассказал об ожидающейся в конце недели погоде в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об ожидающейся погоде в Москве к концу недели.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

По словам Вильфанда, дождь, начавшийся 18 июля, будет успокаиваться с четверга.

К выходным температура воздуха днём ожидается +20 °С, а также +10...+12 °С ночью. Это примерно на 3 °С ниже климатической нормы для июля, уточнил синоптик.

Ранее сообщалось, что главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что июль может оказаться самым дождливым летним месяцем в Москве.