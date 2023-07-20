Метеоролог Вильфанд рассказал об ожидающейся в конце недели погоде в Москве
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
По словам Вильфанда, дождь, начавшийся 18 июля, будет успокаиваться с четверга.
К выходным температура воздуха днём ожидается +20 °С, а также +10...+12 °С ночью. Это примерно на 3 °С ниже климатической нормы для июля, уточнил синоптик.
Ранее сообщалось, что главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что июль может оказаться самым дождливым летним месяцем в Москве.