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Главный синоптик Приморского края: в Тихом океане начинается период тайфунов

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Синоптики отмечают начало периода тайфунов в Тихом океане. Например, в районе десятой ширины зарождается шестой по счёту тайфун.
Главный синоптик Приморского края: в Тихом океане начинается период тайфунов
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на главного синоптика Приморского края Бориса Кубая.

По словам специалиста, тайфуны движутся на запад.

«На сегодняшний день характер атмосферной циркуляции над Тихим океаном в средней и верхней тропосфере таков, что тайфуны вынуждены отправляться пока больше на запад, чем на север», — уточнил он.

Метеорологи также предупреждают о возможном возникновении следующего, седьмого по счёту тайфуна, однако эксперты полагают, что к моменту его формирования в тропосфере может произойти значительное изменение циркуляции, которое может как усилить, так и ослабить потенциал тайфуна и изменить его направление с запада на север, в сторону Жёлтого моря.

Ранее progorod43 передавал, что во всех районах Кировской области восстановили нарушенное из-за грозы электричество.

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