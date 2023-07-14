Узнать больше

В Челябинск пришёл смог из-за сильных пожаров в Свердловской области

Короткая ссылка
В Челябинске 14 июля появились дымка и запах гари из-за природных пожаров в Свердловской области. Минэкологии региона ведёт круглосуточный мониторинг.
В Челябинск пришёл смог из-за сильных пожаров в Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

«14 июля в Челябинске и некоторых городах региона ощущается запах гари. Это связано с сильнейшими природными пожарами в Свердловской области, на территории которой введён режим ЧС. В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка», — сказано в сообщении.

В атмосферном воздухе фиксируется предельно допустимая концентрация по формальдегиду, однако экстремального уровня загрязнения не зафиксировано.

Усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар в уральском селе Шайдуриха, где сгорели десятки строений, полностью ликвидирован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить