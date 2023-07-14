В Челябинск пришёл смог из-за сильных пожаров в Свердловской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
«14 июля в Челябинске и некоторых городах региона ощущается запах гари. Это связано с сильнейшими природными пожарами в Свердловской области, на территории которой введён режим ЧС. В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка», — сказано в сообщении.
В атмосферном воздухе фиксируется предельно допустимая концентрация по формальдегиду, однако экстремального уровня загрязнения не зафиксировано.
Усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий.
Ранее в МЧС сообщили, что пожар в уральском селе Шайдуриха, где сгорели десятки строений, полностью ликвидирован.