В Челябинск пришёл смог из-за сильных пожаров в Свердловской области

В Челябинске 14 июля появились дымка и запах гари из-за природных пожаров в Свердловской области. Минэкологии региона ведёт круглосуточный мониторинг.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

«14 июля в Челябинске и некоторых городах региона ощущается запах гари. Это связано с сильнейшими природными пожарами в Свердловской области, на территории которой введён режим ЧС. В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка», — сказано в сообщении.

В атмосферном воздухе фиксируется предельно допустимая концентрация по формальдегиду, однако экстремального уровня загрязнения не зафиксировано.

Усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар в уральском селе Шайдуриха, где сгорели десятки строений, полностью ликвидирован.