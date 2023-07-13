Синоптик Паршина: циклон из Сочи принесёт ливни на Урал и в Сибирь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что циклон, который принёс непогоду в Сочи, перемещается на север России — на Урал и юг Сибири.

«Больше ударит он по Уралу. Там очень жарко, до +44 °С в Свердловской области. Начиная с 12 июля до выходных (15, 16 июля) там будут сильные дожди, ливни с грозами, градом, порывами ветра до 15—20 м/с, может и больше, 25 м/с», — рассказала она в беседе с URA.RU.

По её словам, дальше циклон двинется по югу западной Сибири и затронет Омскую, Томскую, Новосибирскую области, а также центральные районы Красноярского края, север Иркутской области.

Паршина отметила, что в этих районах также ожидаются сильные ливни, не исключены локальные наводнения.

Накануне ИА «Удмуртия» сообщало, что три района республики остались без электричества из-за сильного ветра.