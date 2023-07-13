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Синоптик Шувалов: 14 июля в Москве ожидается потепление

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в Москве 14—18 июля. 13 июля, по словам специалиста, стало самым дождливым и холодным днём лета.
Синоптик Шувалов: 14 июля в Москве ожидается потепление
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Говорит Москва».

По прогнозу синоптика, 14 июля будет до +20 °C с прояснениями.

В выходные температура воздуха поднимется до +22...+24 °C, в понедельник жителей столицы ожидает потепление до +24...+28 °C.

Однако циклон может вернуться во вторник.

«Похоже, что этот циклон даст три-четыре дня с дождями. Правда, здесь трудно говорить с полной определённостью, это только вероятность», — уточнил Шувалов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что три района республики остались без электричества из-за сильного ветра.

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