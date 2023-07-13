Синоптик Шувалов: 14 июля в Москве ожидается потепление
- РИА Новости
Об этом сообщает «Говорит Москва».
По прогнозу синоптика, 14 июля будет до +20 °C с прояснениями.
В выходные температура воздуха поднимется до +22...+24 °C, в понедельник жителей столицы ожидает потепление до +24...+28 °C.
Однако циклон может вернуться во вторник.
«Похоже, что этот циклон даст три-четыре дня с дождями. Правда, здесь трудно говорить с полной определённостью, это только вероятность», — уточнил Шувалов.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что три района республики остались без электричества из-за сильного ветра.