Синоптик Шувалов: 14 июля в Москве ожидается потепление

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в Москве 14—18 июля. 13 июля, по словам специалиста, стало самым дождливым и холодным днём лета.

Об этом сообщает «Говорит Москва».

По прогнозу синоптика, 14 июля будет до +20 °C с прояснениями.

В выходные температура воздуха поднимется до +22...+24 °C, в понедельник жителей столицы ожидает потепление до +24...+28 °C.

Однако циклон может вернуться во вторник.

«Похоже, что этот циклон даст три-четыре дня с дождями. Правда, здесь трудно говорить с полной определённостью, это только вероятность», — уточнил Шувалов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что три района республики остались без электричества из-за сильного ветра.