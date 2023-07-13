Актёр «Пищеблока» Натаров дал совет, как вести себя в случае травли
- РИА Новости
«При мне никто никого не травил, и сам я миролюбивый человек, избегаю конфликтов», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».
Тем, кто страдает от нападок, Натаров посоветовал обратиться за помощью к взрослым, а если это не помогло, самому дать отпор.
По его словам, следует обозначить, а затем отстаивать свои границы, поскольку «это вызывает у обидчиков какой-то страх и уважение».
Ранее актриса Милана Бру в беседе с сайтом argumenti.ru рассказала об обучении на курсе Олега Табакова.