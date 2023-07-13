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Актёр «Пищеблока» Натаров дал совет, как вести себя в случае травли

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Актёр Пётр Натаров, известный по роли в сериале «Пищеблок», рассказал, что сам в жизни не сталкивался с травлей, и посоветовал избегать агрессивно настроенных людей.
Актёр «Пищеблока» Натаров дал совет, как вести себя в случае травли
  • РИА Новости

«При мне никто никого не травил, и сам я миролюбивый человек, избегаю конфликтов», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».  

Тем, кто страдает от нападок, Натаров посоветовал обратиться за помощью к взрослым, а если это не помогло, самому дать отпор.

По его словам, следует обозначить, а затем отстаивать свои границы, поскольку «это вызывает у обидчиков какой-то страх и уважение».

Ранее актриса Милана Бру в беседе с сайтом argumenti.ru рассказала об обучении на курсе Олега Табакова.

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