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Специалист Созыкин допустил появление кишечной палочки в море после шторма в Туапсе

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин предупредил, что после шторма в море лучше не плавать.
Специалист Созыкин допустил появление кишечной палочки в море после шторма в Туапсе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Life.ru.

По словам специалиста, после шторма морская вода вблизи береговой линии приобретает коричневый оттенок. Это связано со значительным количеством частичек глины, грунта и грязи, которые были смыты с берегов и перемешались в воде вследствие штормовой активности.

«Ряд исследований по всему миру объективно показал повышение количества кишечной палочки и других болезнетворных бактерий после шторма и дождя в прибрежной морской зоне на 90%», — уточнил он.

Продукты жизнедеятельности, содержащие патогенные микроорганизмы, попадают в море из сливных ям, душевых, а также из мест, где содержатся животные. 

После сильных штормов и ливней рекомендуется воздержаться от купания в море и подождать около трёх-четырёх дней. За это время механизмы самоочистки моря позволят нормализовать состояние воды.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек, что на 15% больше, чем годом ранее.

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