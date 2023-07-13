Специалист Созыкин допустил появление кишечной палочки в море после шторма в Туапсе
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Об этом сообщает Life.ru.
По словам специалиста, после шторма морская вода вблизи береговой линии приобретает коричневый оттенок. Это связано со значительным количеством частичек глины, грунта и грязи, которые были смыты с берегов и перемешались в воде вследствие штормовой активности.
«Ряд исследований по всему миру объективно показал повышение количества кишечной палочки и других болезнетворных бактерий после шторма и дождя в прибрежной морской зоне на 90%», — уточнил он.
Продукты жизнедеятельности, содержащие патогенные микроорганизмы, попадают в море из сливных ям, душевых, а также из мест, где содержатся животные.
После сильных штормов и ливней рекомендуется воздержаться от купания в море и подождать около трёх-четырёх дней. За это время механизмы самоочистки моря позволят нормализовать состояние воды.
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