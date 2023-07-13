Освобождённых из «китовой тюрьмы» в Находке белух заметили у берегов Приморья

Освобождённые из «китовой тюрьмы» в Находке белухи поселились у берегов Приморья.

Об этом сообщает ОТР.

Несмотря на то, что белухи обладают дружелюбным поведением и практически не испытывают страха перед людьми, эксперты настоятельно не рекомендуют приближаться к этим крупным морским млекопитающим. Кормление или попытки погладить животных тоже могут иметь последствия.

Так, белуха может испугаться и, резко сманеврировав, опрокинуть лодку. В результате она может пострадать сама и нанести вред наблюдателям.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в беседе с телеканалом «Звезда» сказал, что закон о запрете самовыгула собак и кошек поможет позаботиться о безопасности самих животных и людей.