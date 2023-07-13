Профессор Собисевич: только катастрофическое извержение вулкана может серьёзно изменить климат

Профессор РАН Алексей Собисевич рассказал, какой вулкан может серьёзно изменить климат.

Чаще всего извержения вулканов оказывают краткосрочное воздействие, объяснил профессор в беседе с телеканалом «Звезда».

«Небольшой масштаб по времени, это может быть максимум годы или месяцы, но для хорошего изменения климата извержение должно быть действительно катастрофическим», — сказал он.

По словам Собисевича, чтобы серьёзно повлиять на природные условия, извержение должно быть действительно катастрофическим. Однако в ближайшие сотни тысяч лет предпосылок для такого нет.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на МЧС Курильских островов сообщил, что вулкан Эбеко вновь выбросил столб пепла. Он достиг 1,5 км в высоту.