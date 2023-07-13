Умер народный артист России Анатолий Гладнев

Народный артист России, актёр Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова Анатолий Гладнев умер 12 июля в возрасте 83 лет.

О смерти артиста пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на сообщение Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова.

Анатолий Гладнев родился 16 октября 1939 года в Воронеже. Ещё до окончания Воронежского филиала Ленинградского государственного института театра, музыки и кино (ЛГИТМИК) был принят в труппу театра драмы им. А. Кольцова, где прослужил почти 60 лет. С 1964 года артист сыграл более ста ролей, в том числе в спектаклях «Бег» и «Утиная охота».

Также он исполнил роли в фильмах «Дело Бобровых» и «Порох».

Ранее стало известно о том, что в возрасте 44 лет скоропостижно скончалась актриса белорусского Театра-студии киноактёра Лариса Маршалова.