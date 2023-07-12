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Актёр «Пищеблока» Натаров рассказал, что похож на своего персонажа

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Исполнитель главной роли в сериале «Пищеблок» Пётр Натаров рассказал о сходствах со своим персонажем Валерой Лагуновым.
Актёр «Пищеблока» Натаров рассказал, что похож на своего персонажа
  • © QS FILMS

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Какие-то сходства, определённо, есть. Скорее, конечно, с Валерой из первого сезона, потому что вампирского в моей жизни мало — к сожалению или к счастью», — сказал актёр.

Также, по мнению Натарова, исполнять роль мучающегося от жажды крови вампира было довольно-таки сложно.

«Самое сложное, на мой взгляд, — найти ту грань, где это смотрится органично в контексте сериала», — заключил он.

Также НСН сообщала, что телеканал ТНТ покажет новый сериал о семье Букиных из Екатеринбурга, знакомой зрителям по ситкому «Счастливы вместе».

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