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Артистка Михайлова: «Тоска» Пуччини прозвучит на фестивале «Опера — всем» в Петербурге

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Солистка музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Елизавета Михайлова рассказала об участии в фестивале «Опера — всем», который открывается в Санкт-Петербурге в среду, 12 июля. В постановке оперы «Тоска» Джакомо Пуччини она исполнит главную партию.
Артистка Михайлова: «Тоска» Пуччини прозвучит на фестивале «Опера — всем» в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © 18percentgrey

«В фестивале «Опера — всем» я участвую уже в четвёртый раз. И всегда это очень непредсказуемо. Потому что нет акустики, есть только микрофоны, и ты зависишь от настройщиков аппаратуры и звукорежиссёров. А ещё от погоды, которую нельзя предугадать, даже если накануне посмотришь прогноз», — поделилась артистка в беседе с «Петербургским дневником».

Она рассказала, что в процессе работы над образом своей героини пытается понять её, чтобы донести до зрителей неоднозначность её характера.

Опера «Тоска» прозвучит 16 июля в Центральном парке культуры и отдыха перед Елагиноостровским дворцом.

Ранее актриса Милана Бру в беседе с сайтом argumenti.ru рассказала об обучении на курсе Олега Табакова.

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