Жителей Оренбургской области ожидают грозы и усиление ветра 13 июля
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.
В сообщении уточнили, что в некоторых местах области днём 13 июля будет гроза, а порывы ветра достигнут 18 м/с. В некоторых районах региона температура днём может понизиться до +22 °C.
Ранее НСН передавала, что из-за сильных ливней в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).