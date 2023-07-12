Жителей Оренбургской области ожидают грозы и усиление ветра 13 июля

В Оренбургской области ожидаются усиление ветра, грозы и дождь 13 июля.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.

В сообщении уточнили, что в некоторых местах области днём 13 июля будет гроза, а порывы ветра достигнут 18 м/с. В некоторых районах региона температура днём может понизиться до +22 °C.

Ранее НСН передавала, что из-за сильных ливней в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).