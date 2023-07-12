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Собянин: 22 учащихся столичных школ искусств победили в конкурсе «Молодые дарования России»

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ученики московских школ искусств завоевали 22 призовых места на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России».
Собянин: 22 учащихся столичных школ искусств победили в конкурсе «Молодые дарования России»

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Участники одержали победу, в частности, в номинациях «Фортепиано, орган», «Оркестровые струнные инструменты» и «Театральное искусство, цирковое искусство».

В конкурсе принимали участие лучшие ученики и студенты творческих образовательных учреждений, подчеркнул Собянин.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.

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