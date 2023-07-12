Собянин: 22 учащихся столичных школ искусств победили в конкурсе «Молодые дарования России»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ученики московских школ искусств завоевали 22 призовых места на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Участники одержали победу, в частности, в номинациях «Фортепиано, орган», «Оркестровые струнные инструменты» и «Театральное искусство, цирковое искусство».

В конкурсе принимали участие лучшие ученики и студенты творческих образовательных учреждений, подчеркнул Собянин.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.