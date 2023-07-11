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Военная песня «Катюша» ассоциируется с русской культурой у большинства представителей молодёжи

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Специалисты Челябинского государственного университета (ЧелГУ) определили, какие фильмы и песни у россиян в возрасте от 15 лет до 21 года ассоциируются с русской культурой.
Военная песня «Катюша» ассоциируется с русской культурой у большинства представителей молодёжи
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газете.Ru».

Участники исследования назвали фильмы «Брат», «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы», «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика», «Москва слезам не верит», а также некоторые относительно новые картины: «Т-34», сериал «Бригада», «Чебурашка», «Брат 2», «Движение вверх».

Среди песен лидером стала «Катюша» как неформальный символ Великой Отечественной войны.

Участники исследования упомянули песни «Вперёд, Россия» Олега Газманова и «Я русский» SHAMANа, а также народные песни: «Калинка-малинка», «Ой, мороз, мороз», «Во поле берёза стояла».

Наряду с этим выяснилось, что у молодёжи пользуются популярностью песни 80—90-х годов, творчество Юрия Шатунова и Виктора Цоя.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что военный оркестр 1-го отдельного Семёновского полка выступил в парке «Красногвардейские пруды» в Москве в преддверии фестиваля «Спасская башня».

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