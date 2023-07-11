Роспотребнадзор в Петербурге признал два пляжа соответствующими гигиеническим нормативам

Роспотребнадзор определил, что в Санкт-Петербурге только два пляжа соответствуют гигиеническим нормативам.

Об этом информирует «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пляжи 1-го Суздальского (Верхнего) и 2-го Суздальского (Среднего) озёр безопасны для купания. Все остальные городские водоёмы не соответствуют гигиеническим нормативам, сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего было отобрано 168 проб. Их исследовали на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.