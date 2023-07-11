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В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за грозы

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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, грозы, града и шквалистого ветра до 15–24 м/с.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточняется, что во вторник, 11 июля, во второй половине дня и ночью 12 июля жителей региона ожидают ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра со скоростью до 15–24 м/с.

В среду будет облачно. В течение дня возможны небольшие дожди, но скорость ветра не превысит 15 м/с.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что 5 июля в Республике Татарстан вводили режим ЧС из-за засухи.

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