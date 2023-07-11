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Специалист Жарков рассказал о сложностях при установлении причин лесных пожаров

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Председатель комитета по безопасности партии «Новые люди» Максим Жарков рассказал, что иногда трудно определить причины природных пожаров.
Специалист Жарков рассказал о сложностях при установлении причин лесных пожаров
  • Gettyimages.ru

Расследование причин возникновения лесных пожаров — это комплексное мероприятие, когда дознавателям органов МЧС, а при необходимости и следователям МВД, приходится изучать большой объём материалов, включая результаты лабораторных исследований и оценки специалистов, объяснил эксперт в беседе с URA.RU.

По словам Жаркова, современный уровень научных и технических средств свёл к минимуму субъективизм при таких расследованиях, но не исключил его полностью. Иногда специалисты приходят к противоречивым выводам.

Также, по его словам, бывают ситуации, когда виновники пожаров пытаются повлиять на членов экспертного сообщества, чтобы избежать ответственности.

«Когда речь заходит о расследовании причин пожаров, то угроза установления виновности тех или иных лиц иногда толкает потенциальных виновников на такие коррупционные схемы», — заключил Жарков.

Ранее климатолог Алексей Кокорин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что, по мнению учёных, в перспективе некоторые территории станут непригодны для сельского хозяйства из-за засухи. Это может привести к климатической миграции.

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