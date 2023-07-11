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В Челябинской области ожидаются грозы, ливни и град 12 июля

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Град, грозы, ливни и шквалистый ветер ожидаются в Челябинской области 12 июля.
В Челябинской области ожидаются грозы, ливни и град 12 июля
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометеоцентр (ЦГМС).

«Утром и днём 12 июля в отдельных районах области ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни», — уточняется в сообщении.

Также в некоторых районах региона возможен шквалистый ветер до 25 м/с.

Синоптики предупреждают, что жаркая погода в регионе продлится до конца июля.

Ранее в беседе с газетой «Взгляд» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в Москве на предстоящей неделе.

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