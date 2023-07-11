В Челябинской области ожидаются грозы, ливни и град 12 июля
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Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометеоцентр (ЦГМС).
«Утром и днём 12 июля в отдельных районах области ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни», — уточняется в сообщении.
Также в некоторых районах региона возможен шквалистый ветер до 25 м/с.
Синоптики предупреждают, что жаркая погода в регионе продлится до конца июля.
Ранее в беседе с газетой «Взгляд» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в Москве на предстоящей неделе.