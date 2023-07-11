В Москве рассказали о ходе капремонта дома работников фабрики «Большевик»

В пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы сообщили, что восстановительные работы в доме №13, строение 1а, на Ленинградском проспекте планируется завершить в текущем году.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на ведомство.

Дом возведён в 1949 году в стиле советского неоклассицизма. Его восстанавливают в рамках столичной программы капремонта жилого фонда.

«Дом № 13, строение 1а, на Ленинградском проспекте — гордость города. Для всех он известен благодаря фабрике «Большевик», конечно, так как здесь проживало много работников этого предприятия», — отметил замглавы производственно-технического управления ФКР Борис Джиоев.

По его словам, в настоящее время специалисты занимаются восстановлением архитектурных элементов здания.

Ранее российская электронная газета «Дни.ру» сообщала, что реконструкцию Центра театра и кино на Поварской улице в Москве планируют завершить в 2024 году.