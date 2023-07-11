В Ижевске температура воздуха поднялась до рекорда 10 июля 1954 года

В Ижевске был побит температурный рекорд, который установился 69 лет назад.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Гидрометцентр Удмуртии.

По сообщению ведомства, 10 июля 1954 года в Ижевске был установлен температурный рекорд в +35,7 °C. В минувший понедельник этого года, 10 июля, температура поднялась до +36,5 °C.

Во вторник, 11 июля, ожидаются колебания температуры в пределах +31...+36 °C.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Екатеринбурге был отмечен температурный максимум 10 июля. Температура воздуха в понедельник прогрелась до +38,3 °C.