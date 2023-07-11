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В Башкирии действуют пять лесных пожаров площадью 132 гектара

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В Республике Башкортостан действуют пять природных пожаров на территории площадью 132,3 га.
В Башкирии действуют пять лесных пожаров площадью 132 гектара
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на МЧС региона.

В ведомстве заявили, что угрозы населённым пунктам нет.

По сообщению МЧС, три из пяти действующих пожаров удалось локализовать на площади 40,3 га.

Уточняется, что самое большое возгорание площадью 82 га действует в Белорецком районе вблизи села Узян.

Ранее RIA56 сообщило, что в Акбулакском районе Оренбуржья 76 человек и 36 единиц техники тушат крупный природный пожар.

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