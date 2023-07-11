В Башкирии действуют пять лесных пожаров площадью 132 гектара
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Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на МЧС региона.
В ведомстве заявили, что угрозы населённым пунктам нет.
По сообщению МЧС, три из пяти действующих пожаров удалось локализовать на площади 40,3 га.
Уточняется, что самое большое возгорание площадью 82 га действует в Белорецком районе вблизи села Узян.
Ранее RIA56 сообщило, что в Акбулакском районе Оренбуржья 76 человек и 36 единиц техники тушат крупный природный пожар.