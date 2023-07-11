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Маяк в Мурманской области реконструируют волонтёры Русского географического общества

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Волонтёры Русского географического общества (РГО) займутся реконструкцией маяка в селе Кашкаранцы в Мурманской области.
Маяк в Мурманской области реконструируют волонтёры Русского географического общества
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что этот маяк уже 45 лет обеспечивает безопасный проход судов в Белом море.

«Это последний, насколько мне известно, в СССР капитальный классный маяк, имеющий свой разряд, построенный из бетона. Впоследствии уже делали типовые металлические конструкции, которые было легко собрать и легко разобрать», — рассказал сотрудник РГО Мика Петров.

Ранее, по сообщению газеты «Взгляд», в администрации Херсонской области заявили о восстановлении 41 подстанции после разрушения Каховской ГЭС.

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