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В парке «Яуза» создадут тематические маршруты для прогулок и спорта

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Руководитель Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников рассказал, что по окончании работ по благоустройству в парке «Яуза» появятся тематические маршруты: велосипедный, беговой, экологический и рекреационный.
В парке «Яуза» создадут тематические маршруты для прогулок и спорта
  • АГН «Москва»
  • © Мобильный репортер

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра.

Мельников отметил, что уникальный эколого-просветительский маршрут проложат в самых труднодоступных местах и даже на заболоченных участках.

«Это позволит посетителям парка познакомиться с первозданной природой. Общая протяжённость настила на этих двух участках составит более 1,6 км», — сказал он.

На территории парка также создадут прогулочные дорожки и транзитные тропы общей длиной более 10 км.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.

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