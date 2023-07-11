В парке «Яуза» создадут тематические маршруты для прогулок и спорта
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра.
Мельников отметил, что уникальный эколого-просветительский маршрут проложат в самых труднодоступных местах и даже на заболоченных участках.
«Это позволит посетителям парка познакомиться с первозданной природой. Общая протяжённость настила на этих двух участках составит более 1,6 км», — сказал он.
На территории парка также создадут прогулочные дорожки и транзитные тропы общей длиной более 10 км.
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