В Приморье штормовое предупреждение будет действовать 11 июля
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Об этом информирует vostokmedia.com.
«Во второй половине дня 11 июля 2023 года в Уссурийском городском округе ожидается дождь, местами сильный с грозами, с количеством 20—40 мм за 12 часов и менее», — говорится в сообщении администрации города.
Как уточняется, в Уссурийске на минувшей неделе выпало рекордное по краю количество осадков — 69 мм.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области в понедельник, 10 июля, ожидается аномальная жара до +42 °C.