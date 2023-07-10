В Приморье штормовое предупреждение будет действовать 11 июля

В Уссурийском ГО Приморского края объявлено специализированное штормовое предупреждение. Удар стихии ожидается во второй половине вторника, 11 июля.

Об этом информирует vostokmedia.com.

«Во второй половине дня 11 июля 2023 года в Уссурийском городском округе ожидается дождь, местами сильный с грозами, с количеством 20—40 мм за 12 часов и менее», — говорится в сообщении администрации города.

Как уточняется, в Уссурийске на минувшей неделе выпало рекордное по краю количество осадков — 69 мм.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области в понедельник, 10 июля, ожидается аномальная жара до +42 °C.