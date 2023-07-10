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Приём заявок на детский конкурс «Про мой район» открылся в Москве

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В Москве стартовал приём заявок на участие в детском конкурсе «Про мой район», посвящённом истории города. В нём могут посоревноваться дети в возрасте от четырёх до 17 лет.
Приём заявок на детский конкурс «Про мой район» открылся в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © ReMa

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Участники расскажут о своём районе, основываясь на старых фотографиях, архитектурных планах, рисунках и тематических видеоматериалах.

По мнению председателя жюри конкурса, публициста и медиа-эксперта Антона Хрекова, конкурс поспособствует воспитанию ответственного отношения к современной городской среде и изучению окружающего мира.

Работы будут приниматься до 15 августа. Отбором лучших из них займётся компетентное жюри.

Ранее семейный психолог Елена Гусева в беседе с РИАМО рассказала, как родителям организовать отдых ребёнка в летние месяцы.

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