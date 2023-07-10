Приём заявок на детский конкурс «Про мой район» открылся в Москве
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Участники расскажут о своём районе, основываясь на старых фотографиях, архитектурных планах, рисунках и тематических видеоматериалах.
По мнению председателя жюри конкурса, публициста и медиа-эксперта Антона Хрекова, конкурс поспособствует воспитанию ответственного отношения к современной городской среде и изучению окружающего мира.
Работы будут приниматься до 15 августа. Отбором лучших из них займётся компетентное жюри.
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