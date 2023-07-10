Приём заявок на детский конкурс «Про мой район» открылся в Москве

В Москве стартовал приём заявок на участие в детском конкурсе «Про мой район», посвящённом истории города. В нём могут посоревноваться дети в возрасте от четырёх до 17 лет.

Gettyimages.ru

© ReMa