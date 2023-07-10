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В Удмуртии 10 июля ожидаются грозы и повышение температуры до +34 °С

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Синоптики спрогнозировали грозы и температуру в пределах +29...+34 °С в Удмуртии в понедельник, 10 июля.
В Удмуртии 10 июля ожидаются грозы и повышение температуры до +34 °С
  • Gettyimages.ru
  • © Victoria Moloman

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.

Как уточнили в региональном Гидрометцентре, в регионе также ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 9—14 м/с.

Ранее, по сообщению издания «Вести Подмосковья», ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие две недели погода в Москве будет нестабильной. По её словам, периоды похолодания в столице будут сменяться периодами потепления.

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