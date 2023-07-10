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Синоптик Котилевская: в Сочи дожди сохранятся до 12 июля

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Анастасия Белоусова
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская в беседе с RT рассказала о погоде в Сочи.
Синоптик Котилевская: в Сочи дожди сохранятся до 12 июля
  • Gettyimages.ru
  • © Dina Dembicki

По словам синоптика, прошедшей ночью в Адлере выпало 67 мм осадков. 

Котилевская отмечает, что пик ненастья пройден и интенсивность дождей будет уменьшаться.

«Сегодня выпадет ещё порядка 30—40 мм дождя. 100 мм — это месячная норма. Получается, что за сутки выпадет около месячной нормы осадков в Сочи. В Сочи дожди сохранятся до 12 июля, до середины недели», — уточнила она.

Также, по данным специалиста, всю вторую половину недели в городе ожидается переменная облачность и без осадков.

«Сегодня в городе +22...+23 °С, до среды температура будет такой, потом до +24...+25 °С», — заключила она.

Ранее в Сочи вода в реке Хорота достигла опасных отметок, власти города включили сиренно-речевые установки для оповещения людей.

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