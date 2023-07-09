В семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова родилась вторая дочь

Бывшая участница группы «Блестящие», певица Юлия Ковальчук сообщила о рождении второй дочери.

Об этом артистка написала в социальных сетях.

«Теперь нас четверо. С божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках», — цитирует певицу «Газета.Ru».

Отмечается, что Ковальчук и артист Алексей Чумаков состоят в браке около десяти лет. В октябре 2017 года у них родилась первая дочь.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё во второй раз стал отцом.

Также в конце июня у российского бойца Владимира Минеева родилась дочь.