Узнать больше

В семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова родилась вторая дочь

Короткая ссылка
Бывшая участница группы «Блестящие», певица Юлия Ковальчук сообщила о рождении второй дочери.

Об этом артистка написала в социальных сетях.

«Теперь нас четверо. С божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках», — цитирует певицу «Газета.Ru».

Отмечается, что Ковальчук и артист Алексей Чумаков состоят в браке около десяти лет. В октябре 2017 года у них родилась первая дочь.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё во второй раз стал отцом.

Также в конце июня у российского бойца Владимира Минеева родилась дочь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить